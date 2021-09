"Tornare ad investire qui"

In attesa del voto del 3 e 4 ottobre, cinque domande ai candidati sindaci. Ecco, allora, Renzo Bassetto, alla guida della lista di Centrodestra.

Il 3 e 4 ottobre sarà il momento di recarsi alle urne per eleggere i nuovi sindaci e le future Amministrazioni comunali; ma prima ecco cinque domande che abbiamo voluto fare ai candidati delle singole liste presenti al voto. Siamo, allora, a Corbetta con Renzo Bassetto (Idee X Fare, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l'Italia, Lombardia Ideale). Qual è al momento la priorità numero 1 per Corbetta? Il lavoro. Dobbiamo far tornare investimenti a Corbetta, renderla attraente per nuove attività produttive, dare spazio alla voglia di fare delle persone. Ripartire dal lavoro per garantire a tutti una vita serena e dignitosa. Cosa le piace della città come è oggi? Lo spirito dei corbettesi, gente concreta e generosa, che è riuscita negli anni a creare una città di bellezza e solidarietà, a prescindere dal sindaco di turno. Questo spirito deve essere sostenuto e ravvivato. Quali sono i suoi progetti per commercio e tessuto produttivo? Dobbiamo riportare il lavoro a Corbetta, così che i nostri cittadini abbiamo più tempo per vivere la città e quindi rendere più dinamico il nostro commercio. In breve: meno tasse e oneri su chi investe, regolamenti più semplici e eventi a favore del commercio. Infine, il sogno di portare a Corbetta un distaccamento universitario, per generare un portentoso indotto economico. Quali invece le proposte per i più giovani? Un luogo ideato con loro e gestito da loro. Sgravi fiscali e tariffari per i giovani che acquistano la prima casa a Corbetta. Meno tasse per quanti avviano in Corbetta un’attività. Quali infine le iniziative per rendere Corbetta una città più green e sostenibile? Riqualificazione energetica degli edifici pubblici, recupero delle nostre campagne e dei nostri fontanili e in particolare molto più verde urbano e una sua manutenzione migliore.

