'Bicipolitana': incontro per la linea 1

Si terrà sabato 25 settembre dalle 16 alle 18 nel parcheggio tra le vie Volta e Moscova a Legnano il primo incontro pubblico per la Bicipolitana.

Si terrà sabato 25 settembre dalle 16 alle 18 nel parcheggio tra le vie Volta e Moscova a Legnano il primo incontro pubblico per la Bicipolitana, il progetto viabilistico per favorire la mobilità dolce in città articolato in cinque linee. Sabato sarà presentato il tracciato della linea 1 (Ospedale – Rescaldina), il cui progetto di completamento (insieme con quello della linea 3 Villa Cortese – Olmina) è stato recentemente approvato dalla giunta per una spesa di 170 mila euro; risorse di fonte ministeriale finalizzate a incentivare la mobilità ciclabile. Durante l’incontro verrà presentato alla cittadinanza il tracciato della ciclabile e saranno date informazioni sulle nuove regole stradali che interessano le biciclette come il 'controsenso ciclabile', una norma introdotta nel codice della strada un anno fa circa. Questa norma, in particolare, interesserà proprio la via Volta e un tratto più centrale della linea, la direttrice via Crispi – via Verdi.

Saranno presenti Marco Bianchi, assessore alla Viabilità; Monica Berna Nasca, assessore alla Partecipazione; Paolo Garavaglia, consigliere incaricato per il progetto della Bicipolitana; Simone Puttin e Paola Meardi rappresentanti di ABCittà, la cooperativa esperta in progettazione partecipata che coordina il progetto InConTra per il Comune di Legnano. Ci sarà, inoltre, la possibilità di fare domande ai tecnici dell’ufficio comunale. La Bicipolitana è il secondo progetto che figura sul portale InConTRA dopo quello della valorizzazione della piazzetta della Ponzella. Prossimamente sarà organizzato un incontro pubblico per la presentazione della linea 3.

