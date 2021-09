Canoa: bronzo per Christian

Il robecchettese Christian De Dionigi sul terzo gradino del podio, sia nella gara nazionale di slalom, che in extreme ai campionati assoluti italiani canoa kayak.

Ancora una volta protagonista di gare di alto livello, la città piemontese di Ivrea ha ospitato nell'ultimo fine settimana di agosto i campionati assoluti italiani senior di canoa kayak, che hanno assegnato l’ultimo posto per la partecipazione ai Mondiali di Bratislava di fine settembre. Le gare, alle quali ha partecipato anche il nostro robecchetese Christian De Dionigi, hanno decretato vincitore rispettivamente per le categorie 'slalom' ed 'extreme slalom' il bolognese Marcello Beda e il bresciano Giovanni De Gennaro. Christian, atleta K1 di punta in forza all’Aeronautica Militare dalla fine del 2018, cresciuto canoisticamente parlando al Canoa Club Milano di Castelletto di Cuggiono, è riuscito invece a salire sul terzo gradino del podio, sia nella gara nazionale di slalom, che in quella di extreme, nella cui specialità si laureò campione del Mondo nel 2018 a Rio. Per il Canoa Club Milano hanno partecipato, inoltre, alle competizioni K1 del weekend Paolo Ronga, Stefano Baroli e Marco Zeccola, conquistando il bronzo nella gara a squadre di sabato cat. senior. Gara individuale, invece, per Stefano e Marco, che nella categoria junior si sono classificati 11° e 14°, mentre Paolo nei senior 15°. Pau, Francia- Ancora impegnato in settembre Christian De Dionigi ha preso parte alle ultime due gare di Coppa del Mondo. Dopo combattute gare di qualificazione ai quarti e semifinali, Christian ha agguantato l’accesso finalissima di Coppa del Mondo cat. Extreme, nella quale ha raggiunto una meritata medaglia di bronzo, concludendo la classifica generale extreme di Coppa al 7° posto. Nella gara di slalom si è fermato in 35^ posizione a causa di un tocco di porta che lo ha penalizzato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro