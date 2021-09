Torna 'Puliamo il Mondo': ALA ancora una volta a fianco dei volontari per offrire il suo supporto operativo durante le varie operazioni e attività.

'Qualcuno la raccoglierà' è lo slogan coniato quest’anno per la XXIX edizione italiana di Puliamo il mondo, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale organizzate a livello internazionale. Ancora una volta AEMME Linea Ambiente, riconoscendo i valori che la manifestazione veicola, offrirà il supporto operativo agli organizzatori, fornendo i sacchi per la raccolta dei rifiuti e i guanti monouso, oltre alla disponibilità dei propri operatori per la rimozione del materiale che le squadre di volontari raccoglieranno nella giornata di domenica 26, data dell’appuntamento legnanese. "Ci sentiamo particolarmente vicini a iniziative come queste, che vanno nella stessa direzione delle nostre campagne comunicative sul rispetto dell’ambiente e dei corsi di educazione ambientale che teniamo, da anni, nelle scuole del territorio - commenta la presidente di AEMME Linea Ambiente, Stefania Gorgoglione - Lo slogan di quest’anno, tra l’altro, è emblematico e pone l’accento sulla noncuranza con cui i cittadini abbandonano i rifiuti per strada, nelle aree verdi, così come nei fiumi e nei mari>>. <

