Cantieri autostrade: "Troppi disagi"

Contro i disagi quotidiani che si registrano lungo la rete autostradale italiana a causa della presenza di cantieri per lavori stradali, il Codacons ha presentato una formale istanza d’accesso ad Autostrade per l’Italia in cui si chiede di ottenere copia di tutti gli atti relativi ai lavori di manutenzione in corso sulla rete gestita dalla società. “Sembrerebbe che molti dei cantieri ad oggi presenti sulla rete non trovino giustificazione in un reale problema di sicurezza, essendo relativi a “piani di ammodernamento – scrive il Codacons nell’istanza - La situazione relativa alla moltitudine di cantieri presenti sulle autostrade e la presumibile assenza di ragioni di sicurezza che imponevano – per alcuni di essi - di procedere immediatamente, causano enormi disagi ai consumatori che quotidianamente sono costretti a tollerare code e traffico lungo la rete, e legittimano la richiesta di accesso agli atti”. Nella sua istanza il Codacons chiede nello specifico l’ostensione di tutti gli atti e/o documenti relativi alle procedure di avvio dei cantieri e le ragioni tecniche che hanno portato alla loro apertura, nonché i soggetti che finanziano le relative infrastrutture, relativamente ai seguenti cantieri: Autostrada A01 Milano – Napoli 'Panoramica' – lavori assessment gallerie nel tratto Roncobilaccio – Aglio; lavori tra Lainate e allacc. A8 / A9 - in direzione Varese per ampliamento quinta corsia; lavori tra Firenze sud e Incisa Reggello in direzione Napoli per ampliamento realizzazione terza corsia; lavori tra Calenzano-Sesto F.No e bivio A1/A1 interna VDV in direzione Milano per adeguamento tratto appenninico Calenzano – Barberino del Mugello in carreggiata nord.

