Salvini a Nerviano

Sabato 18 settembre il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, farà il suo passaggio istituzionale a Nerviano per sostenere la lista della Lega e il suo candidato sindaco, Massimo Cozzi - primo cittadino uscente.

Sabato 18 settembre, alle 10, il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, farà il suo passaggio istituzionale a Nerviano per sostenere la lista della Lega e il suo candidato sindaco, Massimo Cozzi - primo cittadino uscente - in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. “A ridosso delle amministrative comunali è sempre un onore avere l’appoggio del nostro Matteo Salvini, grande punto di riferimento per tutti - commenta il referente provinciale, Gianbattista Fratus - Non smetterò di ricordare quanto sia stata rapida e tempestiva la risposta dal territorio: le numerose difficoltà degli ultimi periodi legate alla pandemia, non hanno spento la voglia degli iscritti e dei nostri militanti di scendere in campo per il bene comune e mettersi in gioco a fianco della Lega e di Matteo Salvini. Ai candidati sindaci e a tutti i candidati in lista Lega, il mio incoraggiamento per la riuscita dell’obiettivo”. Anche il nostro coordinatore regionale, Fabrizio Cecchetti, presente per dare massimo sostegno al candidato sindaco di Nerviano e tutti i candidati della Lega in campo per le elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

