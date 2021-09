Le associazioni conquistano tutti

Una giornata importante con numeri importanti. Il buon esito della 'Festa delle associazioni' ha fatto luccicare di gioia il Comune di Canegrate.

Una giornata importante con numeri importanti. Il buon esito della 'Festa delle associazioni' ha fatto luccicare di gioia il Comune di Canegrate. Avanti le cifre: settecento persone intervenute, 289 amatriciane servite per la cena solidale e un incasso di 3295 euro. Che andranno a finire per sostenere i profughi provenienti dall'Afghanistan. "Sin dall'apertura - è il bilancio stilato dal Comune - i visitatori hanno affollato gli stands delle associazioni e dopo le 17 è stato un susseguirsi di eventi, dimostrazioni di Karate ShinKen e Pole Dance Limitless, spettacoli di magia per i più piccoli capace di stupire i grandi, premiazione di atleti della Pallavolo distintisi anche nello studio, esibizione di intensity Cheer and dance". E poi l'annuncio da parte del sindaco Roberto Colombo di una targa che sarà posta all'ingresso del Municipio a omaggiare chi, si legge nella nota, "Nel periodo più buio dell'emergenza sanitaria ha tirato fuori il meglio della nostra comunità". La targa andrà a sostituire lo striscione che per lungo tempo è stato appeso come simbolo benaugurante di un ritorno alla normalità e di affrancamento dalle spire del Covid-19. La musica proposta da 'Ul caminett' ha concluso in modo lieto la giornata.

