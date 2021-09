È anche chiamato il 'palio dei due campanili' ed è il Palio di Furato. Tornato in presenza dopo aver lasciato spazio ad una competizione social a causa Covid.

È anche chiamato il 'palio dei due campanili' ed è il Palio di Furato. Tornato in presenza dopo aver lasciato spazio ad una competizione social a causa Covid nella scorsa annata, la sua terza edizione si è tenuta presso l’oratorio del paese e ha coinvolto tanti giovani ragazzi, che si sono sfidati per regalare la vittoria alla loro contrada. Due, le contrade del paese, che prendono il nome da altrettanti simboli di Furato: ul caminun, la contrada azzurra che tra le sue origini dalla vecchia ciminiera furatese, e la cruseta, la contrada bianca, che si riconosce nel simbolo della cruseta, ovvero una particolare colonna votiva che si trova al centro del paese. Le contrade si sono sfidate nella giornata di domenica attraverso diversi giochi tipici da oratorio: dalla corsa con i sacchi, passando per i bowling, per finire ad un tanto particolare quanto difficile gioco che richiede di scartare una caramella con coltello e forchetta da bendati. Il rione vincitore sarà annunciato nella giornata di lunedì, quando, dopo la tombolata del paese, ci sarà la premiazione della contrada che avrà ottenuto il maggior numero di punti.

