Un'estate in Oratorio...

La testimonianza di Chiara, giovane animatrice, tra iniziative e proposte realizzate per i bambini più piccoli nei nostri Oratori.

Quest’anno è stato possibile rivivere l’avventura in oratorio!

Reduci da un periodo difficile dovuto alla pandemia, i nostri volontari si sono organizzati e hanno reso possibile la ripresa dell’oratorio estivo.

Ovviamente, date le leggi in vigore, sono stati fatti dei cambiamenti alla gestione delle giornate e delle attività.

Data la quantità di bambini iscritti, si è optato per una divisione in gruppi, all’interno dei quali erano presenti un numero limitato di bambini, gestiti da 2 o 3 animatori, guidati a loro volta da un responsabile.

Per quanto riguarda gli spazi utilizzati, erano state create delle tabelle che mostravano i luoghi che si dovevano sfruttare nelle varie giornate. Le aree a disposizione, infatti, non si sono limitate agli spazi della struttura dell’oratorio, ma alcuni gruppi hanno avuto la possibilità di riunirsi in Villa Annoni e altri all’interno della Scala di Giacobbe o nel campo da calcio di Castelletto.

Quest’estate è stata introdotta la possibilità di decidere se restare in oratorio solo di mattina, di pomeriggio oppure tutta la giornata. In base a questa scelta sono stati creati i vari gruppi, assegnati poi a specifici animatori, che hanno fatto il possibile per far vivere ai bambini dei momenti indimenticabili.

Nonostante l’inusualità dell’anno, non sono mancate le novità e le sorprese!

Infatti, sono state organizzate delle giornate piene di attività nuove e originali.

Uno dei vari eventi è stato il Vela Day, un giorno dedicato, come suggerisce il nome, alla vela. Durante la mattinata i bambini hanno potuto dedicarsi ad attività legate al tema, come giochi, balli e la creazione e decorazione di barchette. Nel pomeriggio, invece, alcuni ragazzi hanno potuto partecipare alla lezione su come fare i nodi, è stato possibile fare delle regate sfruttando le barche create la mattina e, infine, si è presentata la possibilità di provare un simulatore di vela.

Un’altra giornata emozionante è stata quella dedicata alla Color Run.

Per l’ultimo giorno dell’oratorio estivo è stato organizzato un pomeriggio all’insegna del divertimento e del colore. Proprio durante gli ultimi momenti del giorno, prima di tornare a casa, sono state distribuite delle polveri colorate che sono state poi lanciate, colorando il viso dei bambini con un bellissimo sorriso.

La giornata, però, non era ancora finita perché la stessa sera si è tenuta la festa finale dell’oratorio, dove sono stati fatti i ringraziamenti a tutti i volontari, è stato preparato del cibo da mangiare tutti insieme, è stato proiettato un film e, ovviamente, ci sono stati tanti balli.

