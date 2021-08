Pop It: il gioco dell'estate

Conosci il gioco dell'estate? Un morbido disco di plastica e silicone che si capovolge quando hai finito di scoppiare in modo da poter ricominciare. E tu, ci hai mai giocato?

Vi è mai capitato di comprare qualcosa e, quando finalmente arriva a casa la scatola, distrarvi dall’acquisto per scoppiare quella grande quantità di palline di plastica e fare a gara a chi ne scoppia di più? L’unica cosa negativa di queste piccole bolle è che prima o poi finiscono. Adesso, però, non serve preoccuparsi perché con Pop It le bolle si ricompongono dall’altra parte per dare nuovamente inizio al divertimento.

È un morbido disco di plastica e silicone che si capovolge quando hai finito di scoppiare in modo da poter ricominciare! È adatto a bambini e adulti dai 3 anni in poi ed è possibile giocare da soli o insieme agli amici e la famiglia.

La fascia di età che è rimasta maggiormente colpita da questo nuovo passatempo è quella tra i 7 e i 13 anni. Può costare dai 5 ai 10 euro a seconda della grandezza e delle forme, che sono infinite. I bambini dai 3 ai 6 anni ci giocano per un divertimento sensoriale, mentre per i bambini dai 6 anni in su sono incluse le istruzioni per un gioco più ambizioso.

Vediamo insieme le regole del gioco Pop It:

• Sasso, carta, forbici per decidere chi inizia per primo

• I giocatori a turno sceglieranno una riga e faranno scoppiare tutte le bolle che vogliono (solo in quella riga)

• Il giocatore successivo sceglierà una riga qualsiasi con bolle non ancora aperte e ne scoppierà quante ne vorrà solo in quella riga

• I giocatori continueranno a fare a turni finché un giocatore non sarà costretto a scoppiare l'ultima bolla. Quel giocatore perde quel round, ma non preoccuparti! Capovolgi il tabellone e ricomincia. Il primo giocatore a vincere tre round è il vincitore

Pop It non solo è indicato per allenare la motricità delle mani, ma è anche utile per i bambini un po' agitati. Infatti, concentrando le proprie energie su qualcosa di specifico, come ad esempio scoppiare delle bolle, si può ridurre ansia e nervosismo.

Pop It è un giocattolo rivoluzionario che aiuta ad alleviare lo stress, l'ansia, l'autismo, ecc. È adatto a tutte le età: bambini, adulti, anziani, … Permette di sviluppare o migliorare capacità intellettuali e logica. Può essere utilizzato anche in altri modi, ad esempio come sottobicchiere. È impermeabile, si asciuga rapidamente ed è sicuro da usare in lavastoviglie.

The Pop It è diventato molto popolare sul social TikTok grazie all'hashtag #PopIt che ha ottenuto più di 2,5 miliardi di visualizzazioni. Nel Regno Unito i negozi di giocattoli hanno sfruttato la grande popolarità di questo gioco acquistando milioni di Pop It e rivendendoli nei loro negozi.

I giocattoli come Pop It sono stati usati dagli operatori sanitari per aiutare i bambini che hanno ansia o difficoltà sensoriali. Un bambino può trovare difficile rispondere alle informazioni dei suoi sensi, inclusi luce, suono, tatto, gusto e olfatto, e può reagire male quando questi vengono attivati.

Il dottor Will Shield, psicologo infantile dell'Università di Exeter, ha affermato a Newsround che i giocattoli sensoriali come Pop It esistono da generazioni: "I giocattoli sensoriali sono stati usati per anni, fin dagli anni '70. Gli psicologi nei Paesi Bassi hanno creato stanze sensoriali per aiutare i bambini con disabilità, dove erano interessati a luci, suoni e oggetti con cui giocare e toccare. Ciò ha aiutato a calmare e rilassare le persone durante le sessioni di terapia. I giocattoli sensoriali attivano uno o più dei nostri sensi, ad esempio la vista, l'udito o il tatto. Quindi, quando proviamo una grande emozione, come essere spaventati o preoccupati, giocare con qualcosa che sembra, si sente o suona in modo diverso può aiutare a distogliere la nostra attenzione da quella grande emozione. I giocattoli sensoriali possono anche aiutarci con la concentrazione e l'attenzione, proprio come gli adulti giocano con una penna quando cercano di ascoltare qualcosa".

Pop It non è il primo giocattolo a diventare un accessorio indispensabile. Nel 2017 milioni di fidget spinner sono stati venduti dopo che il giocattolo è diventato virale. Sono però diventati piuttosto discutibili e molte scuole hanno deciso di vietarli perché distraevano troppo dalle lezioni.

