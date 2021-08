Vacanze: le 'mete' italiane

Dopo mesi di reclusione e con il desiderio di tornare a viaggiare, ora è il momento di fare le valigie... ecco le mete italiane più richieste ed apprezzate quest'anno.

Dopo mesi di reclusione e con il desiderio di tornare a viaggiare, ora è il momento di fare le valigie e dirigersi verso le più belle mete dell’Italia!

È adesso finalmente possibile rilassarsi sotto un ombrellone colorato, fare lunghe camminate nei sentieri di montagna e girovagare per le città riscoprendo le bellezze che offre il nostro Paese.

Anche se la campagna vaccinale è iniziata e sarà quasi completata entro la fine dell’estate, virologi ed epidemiologi consigliano di trascorrere le vacanze estive 2021 in Italia. I motivi sono vari. Le principali motivazioni sono legate all’economia e al turismo, i quali hanno subito un grave danno a causa della pandemia.

Ecco qua sotto elencate alcune delle mete più gettonate di quest’estate:

• Praia a Mare, Calabria. È una località turistica adatta a famiglie con bambini piccoli, coppie e comitive che vanno alla ricerca di relax e divertimento ed ospita spiagge molto comode con stabilimenti balneari di tendenza, moderni e all’avanguardia. Da Praia a Mare sono raggiungibili in pochissimi minuti alcune delle principali località turistiche della Calabria come San Nicola Arcella, Scalea, Diamante, dove nel centro storico c’è ogni genere di locale, e Belvedere Marittimo. Ovviamente non ci si può dimenticare dell’eccellente cucina calabrese e dei ristoranti presenti nella zona.

• Torre San Giovanni, Puglia. Una cittadina in continua evoluzione, ogni anno si espande sempre di più ed è senza discussione una meta adatta a tutti, tanto che in Puglia il turismo di massa è diventato pressochè opprimente. Questa località ospita una delle spiagge più belle della Puglia con sabbia bianca soffice e sottile. È presente un bellissimo ed ampio lungomare pieno di parchi gioco per bambini, negozi alla moda, botteghe artigiane, ristoranti, lounge bar e pub.

• Isola d’Elba, Toscana. Questa è sicuramente una delle località turistiche più rinomate della Toscana ed è la meta ideale per chi non vuole rinunciare a nulla. Quest’isola offre numerose cose da vedere ed attrazioni come luoghi di culto, chiese, monasteri, musei ed è famosa in tutto il mondo per i suoi panorami e per le sue magnifiche spiagge. Sulle principali spiagge dell’isola non manca di sicuro il divertimento, ma sono anche presenti dei posti adatti a chi cerca relax e tranquillità.

• San Vito lo Capo, Sicilia. Non è particolarmente grande, ma offre una vasta gamma di cose da fare. Si trova nella parte Occidentale dell’isola e la sua spiaggia è una tra le più belle in Italia. Si mangia bene, ci si può rilassare e anche divertire.

• Isole Tremiti. Perfette per chi desidera vivere una vacanza all’insegna del relax e allo stesso tempo piena di avventure. L’arcipelago delle Isole Tremiti è composto da 5 isole e un mare pulito e limpido. Si è immersi in una natura selvaggia e incontaminata e si può godere di irresistibili fondali marini.

• Lago di Molveno, Trentino Alto Adige. Ai piedi delle Dolomiti di Brenta si trova il lago balneabile più bello d’Italia. È una località turistica in grado di divertire sia grandi sia piccoli, sia coppie sia comitive.

• Favignana, Isole Egadi. Facile da raggiungere, adatta a tutti e dona emozioni uniche. Possiede alcune delle spiagge più belle e ospita una natura incontaminata e selvaggia che vi lascerà a bocca aperta.

