Legnano: 11 mila studenti tornano in aula

Saranno quasi 11 mila tra alunni e studenti, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado di Legnano, a tornare in aula con l’inizio dell’anno scolastico.

Saranno quasi 11 mila tra alunni e studenti, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado di Legnano, a tornare in aula con l’inizio dell’anno scolastico. Sono 532 le classi in cui la popolazione scolastica legnanese sarà divisa. Il numero più cospicuo di iscritti è nel blocco infanzia-primaria-secondaria di primo grado, raccolti nei quattro istituti comprensivi cittadini che totalizzano 4mila 199 fra studenti e alunni. Il più numeroso è quello di via dei Salici con 1.280 (distribuiti in 60 classi), di cui 421 alle Dante Alighieri, 303 alla Mazzini, 363 alle Rodari e 193 alla scuola dell’infanzia Collodi. Segue il comprensivo Manzoni con 1.139 (55 classi), di cui 423 alle Tosi, 499 alle Manzoni, 121 alle Pascoli e 96 alla scuola dell’infanzia Frank. L’istituto comprensivo Bonvesin della Riva ne conta 1.016 (49 classi) di cui 454 alla Bonvesin, 177 alle De Amicis, 207 alle Don Milani e 178 alla scuola dell’infanzia di via Cavour. L’istituto comprensivo Carducci conta 764 fra studenti e alunni (37 classi) di cui 196 alle Carducci, 207 alle Toscanini, 155 alle Deledda e 206 alle Montalcini.

Di poco inferiore è il numero di iscritti alle scuole superiori statali, pari a 4mila 167, divisi in 215 classi. L’istituto cittadino con più iscritti è il Bernocchi con 1.569 studenti per 81 classi, segue l’istituto Dell’Acqua con 1.563 studenti in 76 classi. Per entrambe le realtà i numeri complessivi inglobano anche i serali: 38 studenti alle Bernocchi e 405 Dell’Acqua. Il liceo Galilei si assesta a 1.065 studenti divisi in 58 classi. Venendo alle scuole paritarie 935 sono gli iscritti alle scuole dell’infanzia (42 classi), 460 gli iscritti alle primarie, 368 alle secondarie di primo grado e 527 alle secondarie di secondo grado. Lo Ial Lombardia totalizza 315 iscritti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro