Concluso il progetto 'On The Road' 2021, promosso con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi della prevenzione e della legalità.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, è intervenuto a Palazzo Pirelli a Milano, alla conferenza stampa conclusiva del progetto 'On The Road' 2021 con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi della prevenzione e della legalità. Il progetto ha coinvolto circa 50 giovani come osservatori speciali nelle attività di affiancamento della Polizia locale di diversi Comuni lombardi: Sondrio, Chiavenna, Livigno; Desenzano del Garda e Sirmione; Alzano Lombardo, Verdello, Osio Sotto, Spirano, Orio al Serio, Dalmine, Clusone, Treviglio, Scanzorosciate, Brignano Gera d'Adda, Seriate e Bonate Sotto. "Un'esperienza unica nel suo genere - ha detto l'assessore - il cui fine principale, come è stato detto, è stato quello di coinvolgere ragazzi in età scolare nelle attività di Polizia locale, Vigili del Fuoco, AREU, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Sommozzatori, Croce Rossa facendo loro maturare esperienze formative sul campo". "I ragazzi hanno capito sul campo - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sicurezza - che i nuovi mezzi di trasporto di micromobilità, monopattini elettrici in primis, sono sicuramente molto utili e anche più green magari, ma anche che possono essere molto pericolosi e che per questo vanno utilizzati con attenzione e rispettando scrupolosamente il codice della strada". LEGGE REGIONALE LOMBARDIA - L'assessore ha fatto riferimento agli ultimi 2 incidenti stradali mortali di utenti sui monopattini elettrici, a Sesto San Giovanni nei giorni scorsi, e ieri a Roma: "Le cause devi vari incidenti - ha aggiunto - sono da ascriversi per lo più ad un utilizzo irresponsabile del mezzo ed è per questo che, come Regione abbiamo votato lunedì scorso in giunta una proposta di legge che prevedere l'utilizzo di questi mezzi a chi ha compiuto diciotto anni di età, che vi sia l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo e anche di stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi". COSTI SOCIALI - "Oltre ai tanti drammi familiari che ne conseguono, non dobbiamo dimenticare infatti che il fenomeno dell'incidentalità stradale ha anche un elevatissimo costo sociale, che in Lombardia è pari a ben 33 milioni di euro all'anno".

