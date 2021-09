Bernate e la 'festa del paese'

Settembre a Bernate Ticino ha un solo significato: festa popolare nel nome di Maria. In calendario come da tradizione per la seconda domenica del mese.

Settembre a Bernate Ticino ha un solo significato: festa popolare nel nome di Maria. In calendario come da tradizione per la seconda domenica del mese, il programma torna ad essere ricco di eventi dopo un anno di stop. La settimana si apre domenica 5 settembre con le batterie di qualifica alla Regata Storica, dove gli equipaggiamenti in gara si sfideranno in una cronometro per aggiudicarsi la possibilità di scegliere la posizione di partenza. Il programma prevede poi la presentazione del libro di Mario Comincini 'Magenta e Bernate in età sforzesca (1450 – 1535)', organizzata dal Centro Studi politico sociali ‘J.F. e R.F. Kennedy’ giovedì 9 settembre alle 21 presso la Canonica Agostiniana. La festa entra poi nel vivo con la tradizionale e suggestiva processione sul Naviglio Grande, sabato 11 settembre alle ore 21.00. Un emozionante fiume di lumini apre le acque alla statua della Maria Bambina trasportata dai vogatori in un momento unico di preghiera e raccoglimento. Durante la celebrazione della Santa Messa di domenica 12 settembre alle alle 11, tutti i parrocchiani si riuniranno per celebrare il 40esimo anniversario di ordinazione di don Antonio, parroco a Bernate dal 1992 al 2005. Nel pomeriggio avrà luogo la XXXVI° edizione della Regata Storica sul Naviglio Grande. Una tradizione portata avanti con passione dall’Associazione Vogatori Bernate Ticino. Al termine, la parrocchia San Giorgio Martire e l’Associazione Calavas invitano al ‘Concerto in ricordo di Emilio Tizzoni’, alle 18 presso il chiostro della Canonica. Un momento non solo di grande musica classica con diversi interpreti che eseguiranno opere di Gounod, Puccini, Verdi, Rossini, Mozart e Frisina, ma soprattutto un’occasione per incontrarsi e condividere il ricordo di un amico prezioso. In ultimo il Comitato Rioni Bernate Ticino organizza la prima edizione del concorso ‘Nosta Festa, Nosta Casa’. Coloro che vorranno partecipare dovranno inviare una foto della propria abitazione addobbata con i colori del rione di appartenenza. Al termine, la foto che avrà ottenuto più like vincerà il primo premio: un cesto con gli ingredienti per realizzare il Michelac, dolce tipico della tradizione bernatese. Info e modalità di partecipazione verranno condivise tramite i canali social dell’associazione.

