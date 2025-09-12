Bernate celebra i 40 anni della Regata

Cuore pulsante della festa sarà poi la quarantesima edizione della Regata Storica, vanto e orgoglio di tutto il paese. Domenica 13 settembre alle 16.30 nove equipaggi di vogatori si sfideranno nelle acque del Naviglio Grande.

Le batterie di qualifica della 40° Regata Storica hanno ufficialmente dato inizio alla settimana che precede la festa popolare del Nome di Maria a Bernate Ticino. Proprio la Regata sarà la grande protagonista di queste celebrazioni, con i suoi quarant’anni di storia infatti, lega intere generazioni di giovani e meno giovani. I suoi protagonisti si sono radunati domenica 6 settembre in piazza della Pace, per un momento condiviso tra ricordi, aneddoti e un immancabile brindisi insieme. Il fine settimana si annuncia particolarmente intenso: venerdì 12 settembre appuntamento con i ragazzi del ‘Grup’ per una cena insieme a base di paella & sangria e a seguire l’attesissimo Palio del Cribiet. A sfidarsi in giochi di abilità saranno i quattro rioni: Roma, Bognetto, Chiesa e Garibaldi. Sabato 13 settembre, a partire dalle 14:30, il Naviglio Grande sarà protagonista di una navigazione eccezionale da Bernate a Cuggiono, mentre al calar del sole, le acque del Naviglio accoglieranno la statua di Maria Bambina per la processione che si concluderà in oratorio. A far da cornice alla serata lo spettacolo pirotecnico alle 22.30. Domenica 14 settembre, dalle prime ore del mattino, via Vittorio Emanuele ospiterà la consueta “Via degli artisti”. Alle 10:30 i vogatori con le loro imbarcazioni sfileranno fino al sagrato della chiesa dove il nuovo parroco don William benedirà le barche prima della Celebrazione Eucaristica. Cuore pulsante della festa sarà poi la quarantesima edizione della Regata Storica, vanto e orgoglio di tutto il paese. Alle 16.30 nove equipaggi di vogatori si sfideranno nelle acque del Naviglio Grande. Non resta che partecipare e godersi l’emozione di un evento unico!

