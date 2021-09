Tre Valli Women e-work

Presentata a Busto Arsizio la prima edizione della Tre Valli Varesine Women e-work. Un evento atteso che la società ciclistica Alfredo Binda martedì 5 ottobre manderà in scena da Busto Arsizio a Varese.

Presentata a Busto Arsizio la prima edizione della Tre Valli Varesine Women e-work. Un evento atteso che la società ciclistica Alfredo Binda martedì 5 ottobre manderà in scena da Busto Arsizio a Varese. “Il movimento ciclistico femminile è in continua evoluzione e crescita e la Società Ciclistica Alfredo Binda in questo 2021 ha deciso di dare il proprio contributo alla visibilità alle gare ciclistiche con protagoniste le donne - ha affermato il presidente biancorosso Renzo Oldani - Nasce così la prima edizione della Tre Valli Varesine al femminile. Per noi è l’opportunità di riprendere un’attività organizzativa iniziata nel 2014 quando ospitammo la prova unica di Campionato Italiano donne Elite e Juniores”. Main sponsor della prima edizione della Tre Valli Varesine al femminile è il Gruppo e-work. Da oltre vent’anni nel settore della selezione del personale e della consulenza HR, il Gruppo è in prima linea nel sostegno di politiche attive e iniziative per la valorizzazione dell’identità di genere e della leadership femminile nel mondo del lavoro, oltre che sponsor di squadre femminili. Ancora una volta e-work, sostenendo questa gara ciclistica ha scelto il linguaggio dello sport, che gli è proprio, per affermare quei valori di determinazione, passione, forza e resistenza, che come in una competizione sportiva, così nella vita, possono guidare le donne a superarsi e a tagliare ambiziosi traguardi personali e professionali. “e-work è fiera di sostenere con la Società Ciclistica Alfredo Binda e l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, un importante evento sportivo come la Tre Valli Varesine che porta sul territorio varesino, per la prima volta, una competizione unica del panorama del ciclismo femminile internazionale - ha affermato Paolo Ferrario AD e Presidente di e-work - Il nostro Gruppo da anni sostiene lo sport al femminile, sia come sponsor ufficiale della Unet e-work Busto Arsizio, storica squadra di pallavolo militante in A1, che come main sponsor della squadra di basket di Faenza, da quest’anno promossa in A1. Grazie a questa prima edizione femminile della Tre Valli Varesine ci auguriamo che la grinta delle cicliste concorra a diffondere i valori di questo sport presso un pubblico sempre più ampio”. Chi ha voluto la Tre Valli Varesine Womem e-worh è stata l’assessore allo sport del Comune di Busto Arsizio Laura Rogora: “Da ex ciclista e ora appassionata di ciclismo sono orgogliosa di presentare questa manifestazione. Finalmente le donne potranno confrontarsi sullo stesso percorso dei maschi in una manifestazione così importante. In questo caso la parità di genere è un dato di fatto. Ringrazio la Società Ciclistica Alfredo Binda per avere proposto la partenza da Busto Arsizio”. Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha ricordato l’impegno di Busto Arsizio nello sport e la relativa passione messa in campo, mentre Anna Deligios ha sottolineato l’impegno della Camera di Commercio di Varese nel femminile e quello della Varese Sport Commission nello sport. Il vicepresidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Ruggero Cazzaniga, dopo avere ricordato la rassegna tricolore allestita dai bindiani ha affermato: “Il consiglio federale è vicino al ciclismo femminile. In questi giorni le ragazze stanno ottenendo dei grandi risultati nel campionato europeo e questo ci gratifica. L’impegno della Società Ciclistica Alfredo Binda è ammirevole e sono felice di potere tenere a battesimo questa nuova iniziativa al femminile”. La particolarità della gara è quella che anche tutto lo staff organizzatore è composto da donne, un gruppo che si è consolidato nel tempo pronto a proporre la manifestazione che scatterà il 5 ottobre alle ore 9.30 da via Gran San Bernardo a Busto Arsizio per concludersi nel centro di Varese, dopo 92 chilometri di corsa, poco prima di mezzogiorno. La prima parte del tracciato, di 45 chilometri, sarà in linea, poi, una volta che la corsa transiterà per la prima volta da via Sacco a Varese, inizierà il circuito finale, di poco meno di 12 chilometri da ripetere quattro volte, con le ascese del Montello (su un tracciato ridotto rispetto ai professionisti) e della salita che da Schiranna porta al centro di Varese passando dalle località di Bobbiate e Casbeno. Conclusione nella centralissima via Sacco a Varese, lo stesso arrivo della Tre Valli Varesine riservata ai professionisti. Hanno già dato la conferma della loro partecipazione le squadre: FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Alè BTC City Ljubljana, Top Girls Fassa Bortolo, Lotto Soudal Ladies, Sestroretsk Women’s, Rio Miera Cantabria Deporte, A.R.Monex Women’s Pro Cycling Team, Valcar Travel & Service, Massi Tactic Women Team, Isolmant Premac Vittoria, Bepink, Aromitalia Basso Bikes Vaiano, Parkhotel Valkenburg Cycling Team, VO2 Team Pink, Bort To Win G20 Ambedo e Team Mendelspeck.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro