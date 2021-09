Armonica e piano blues

Armonica e pianoforte, un binomio perfetto quando si tratta di affrontare l’anima blues e le variazioni jazz. È il duo composto da Davide Speranza e Francesco Musazzi l’ospite musicale di sabato 11 settembre a La Tela di Rescaldina. L’osteria sociale del buon essere, realizzata in un locale sottratto alla criminalità organizzata, presenta un concerto di grande respiro e suggestione con protagonisti due musicisti di lungo corso che vantano esperienze sui palchi nazionali e internazionali. Davide Speranza è infatti uno dei migliori armonicisti italiani. Di Nerviano, vanta collaborazioni con i più importanti artisti blues e partecipazioni ai principali blues festival nazionali. Francesco Musazzi è pianista e musicoterapista. Ha collaborato con grandi artisti italiani ed è insegnante di pianoforte jazz. Di recente formazione, il duo presenta un concerto dove i più famosi brani blues lasciano spazio a pezzi inediti, sempre presentati in chiave blues jazz. Inizio alle 21, ingresso libero. Prenotazione consigliata.

