11 settembre: 'Remember'

In occasione del ventennale degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, Regione Lombardia ricorda la tragedia con un toccante spettacolo teatrale.

In occasione del ventennale degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, Regione Lombardia ricorda la tragedia con un toccante spettacolo teatrale, che ricostruisce i momenti e le sensazioni che avevano accompagnato quei drammatici eventi, organizzato in collaborazione con l’American Chamber of Commerce in Italy. Sabato 11 settembre alle 14.30 l’Auditorium Testori ospita la messa in scena di 'Remember', lettura teatrale di e con Massimiliano Finazzer Flory, che si svilupperà come un viaggio attraverso testimonianze, emozioni e sofferenze per ricostruire i fatti ma soprattutto ricordare le vite spezzate delle molte vittime. La lettura è strutturata in tre parti: 'The day before' - ricordi e racconti di vita di parenti e amici delle vittime. Vite di tutti i giorni, vite interrotte; il fatto - testimonianze di chi ha vissuto quel tragico evento; il 'post' - il ricordo, la mancanza. Ai fatti di cronaca e alle testimonianze, si incroceranno racconti di vita vissuta che metteranno in luce l'aspetto emotivo senza trascurare impatto che il tragico evento ha avuto sulle vicende della storia contemporanea mondiale. Le fonti da cui sono state tratte le testimonianze e i racconti provengono dal National September 11 Memorial & Museum, da articoli del giornalista americano Garrett M. Graff e dalle testimonianze della giornalista e scrittrice italiana Oriana Fallaci.

