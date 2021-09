Codacons e monopattini

Importantissima vittoria del Codacons sul fronte mobilità alternativa e monopattini elettrici; dopo mesi in cui l'associazione chiedeva l'introduzione di una normativa più severa a tutela di coloro che si muovono con i monopattini, la giunta di Regione Lombardia ha approvato la proposta di legge da presentare in Parlamento.

Importantissima vittoria del Codacons sul fronte mobilità alternativa e monopattini elettrici; dopo mesi in cui l'associazione chiedeva l'introduzione di una normativa più severa a tutela di coloro che si muovono con i monopattini, la giunta di Regione Lombardia ha approvato la proposta di legge da presentare in Parlamento. Alcune semplici regole: casco obbligatorio per tutti, indipendentemente dall'età; limite di età alzato e assicurazione necessaria se si vuole circolare. Codacons: "Il problema dei monopattini purtroppo è salito all'onere della cronaca dopo alcuni gravissimi incidenti capitati a Milano ed in tutta la Regione - denuncia il presidente nazionale del Codacons, Marco Donzelli - è pur vero che a livello numerico rispetto ai decessi di chi si muove in bicicletta o con altri mezzi, il numero non è elevatissimo, ma ogni morte evitabile deve essere combattuta. Per questo motivo è una grande vittoria essere arrivati all'approvazione di questa proposta di legge, che volevamo fortemente, ora deve essere da un lato il Parlamento ad approvare una normativa a livello nazionale, e dall'altro le P.A. a modificare anche a livello urbanistico le strade, in quanto deve garantire la sicurezza di coloro che circolano; in caso contrario dovranno essere ritenuti corresponsabili per ogni incidente avvenuto".

