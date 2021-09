'Supersalone' del Mobile

Dopo lo stop nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, torna il Salone del Mobile di Milano. La nuova edizione che prende il nome di 'Supersalone', fino al 10 settembre.

Dopo lo stop nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, torna il Salone del Mobile di Milano. La nuova edizione di quello che prende il nome di 'Supersalone' è in programma fino al 10 settembre alla Fiera di Rho. Sono allestiti tre padiglioni, con una serie di eventi in città , su modello di Expo 2015. Un ruolo da protagonista lo avrà la Triennale di Milano, che ospitano anche una mostra dedicata al Salone del Mobile, uno degli eventi più importanti in Italia. Per capirlo, parlano i numeri dell’edizione 2019, che si è svolta tra il 9 e il 14 aprile, quando sono state presenti oltre 2.400 aziende espositrici, di cui un terzo straniere. I visitatori sono stati 386 mila in 6 giorni di apertura. A dimostrazione del successo della manifestazione, non solo per il settore del design e dell’arredo ma per tutta la città di Milano, basta guardare le rilevazioni fatte da Global Blue sull’andamento del Tax Free Shopping a Milano (che dà indicazioni utili sulle presenze entra-Ue): tra lunedì e venerdì si è registrato un aumento dell’1% rispetto ai primi cinque giorni della Design Week 2018 con un aumento medio dello scontrino dell’8% a 1.245 euro, con i cinesi a fare la parte del leone (rappresentano il 40% dello shopping) e i russi al 9%. Anche i numeri forniti da Atm, la società dei trasporti milanesi, evidenziano il forte interesse per il Salone, con il 5% di presenze in più, pari a 400 mila ingressi in più, nel periodo di apertura della 58esima edizione dell’evento rispetto alla precedente, arrivando a 8,3 milioni di biglietti timbrati, a fronte di 7,9 milioni. Il coinvolgimento di tutta la città e le ricadute positive per l’economia cittadina si vedono anche dal record di affluenza registrato nel 2019 dal Brera Design District, stimate da Studiolabo in 250 mila, 20 mila in più dell’anno precedente. Nello stesso anno, forti le presenze anche allo spin-off del Salone del Mobile, l’installazione Aqua di Marco Balich alla Conca dell’Incoronata, con duemila ingressi al giorno, e la Triennale, che durante la settimana del Salone del Mobile ha registrato 15.022 ingressi a Broken Nature e 14.442 alle Partecipazioni Internazionali. In totale, i visitatori paganti alle tre sezioni di Broken Nature e al Museo del Design Italiano sono stati 45.022. Va sottolineato che il Salone del Mobile fa parte di un sistema fieristico fondamentale per l’economia di Milano che con Fiera Milano attira complessivamente in città 4,5 milioni di visitatori e genera per le imprese espositrici (oltre 36mila in tutte le manifestazioni organizzate) ricavi per 46,5 miliardi di euro. Nel dettaglio, Fiera Milano nel 2019 ha avuto un impatto positivo per il territorio pari a 8,3 miliardi, cui si aggiungono 17,5 miliardi di esportazioni generate dalle aziende espositrici grazie ai contatti creati in occasioni delle fiere. A livello nazionale, nel 2019 il contributo al Pil generato dall’intero sistema fieristico italiano, attraverso le vendite generate attraverso le fiere, è stato di 60 miliardi di euro, con una ricaduta sull’indotto di circa 23,2 miliardi su tutto il territorio nazionale.

