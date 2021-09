San Paolo: nuova sala angiografica

Nuova sala angiografica all'ospedale San Paolo di Milano, un ambiente che integra l'attività diagnostica ed interventistica per l'effettuazione di interventi.

Nuova sala angiografica all'ospedale San Paolo di Milano, un ambiente che integra l'attività diagnostica ed interventistica per l'effettuazione di interventi mini-invasivi vascolari ed extra-vascolari, il tutto con una tecnologia altamente sofisticata. La nuova sala consente di concentrare in un unico spazio più specialità interventistiche, generando un ambiente aperto alla Radiologia Interventistica e Chirurgia Vascolare. Dotata di un potente sistema diagnostico radiologico digitale di ultima generazione la nuova sala agiografica è in grado di acquisire anche immagini tridimensionali, acquisizioni rotazionali CBCT e ricostruzioni CT-like di elevata qualità che consentono al medico di "navigare" nei vasi sanguigni ed di eseguire, in tutti i distretti corporei, procedure terapeutiche precise e mininvasive, riducendo al minimo le dosi di radiazioni. "Una sala operatoria all’avanguardia e un’apparecchiatura di alta tecnologia - affermano - che insieme alla grande professionalità di tutti i sanitari arricchisce ancora di più i servizi che la Asst Santi Paolo Carlo offre, un caposaldo su cui continuiamo a puntare".

