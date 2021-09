'Eravamo due amici al bar' non poteva esserci miglior nome per la mostra che troverà posto in sala della Pro Sesto Calende a partire da sabato 11 Settembre e fino al 25.

'Eravamo due amici al bar' non poteva esserci miglior nome per la mostra che troverà posto in sala della Pro Sesto Calende a partire da sabato 11 Settembre e fino al 25. L'inizio di questa collaborazione è da imputare ad un incontro casuale (destino vuole sul parquet di una Scuola di Ballo). Da qui è nata un'amicizia tra 2 persone accumunate da una passione per l'arte dell'immagine. Comune anche il nome di battesimo (Claudio), la Città a cui sono legati (Sesto Calende) e la passione per la poesia che non mancherà di presenziare a questo lungo appuntamento. Differiscono tra loro quella per la fotografia, che ha sempre affascinato Vassallo, e la pittura, dove il Forlani ha mostrato confidenza con colori e pennelli. Differenze che convergeranno a breve in una nuova progettualità: quella di diventare dei 'Pittografi'. "Si parte da una mia foto, lasciando poi che sia il Pittore del duo a completare l'immagine con la sua arte trasformandola in una sinergia tra fotografia e pittura che noi definiamo Pittografia", dice Vassallo. Sono al debutto e non è un caso che per questa 'prima' abbiano scelto Sesto Calende, la loro città. Il calendario, poi, ha posto l'inaugurazione 'a cavallo' della festa di Sesto Città dando quel tocco di istituzionalità a questa iniziativa. 'Eravamo due amici al bar. Questione di foto, dipinti, poesie' rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.

