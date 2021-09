Nuovo mercato in Centrale

Ha aperto nel cuore della stazione centrale di Milano il nuovo Mercato di Milano: ventinove botteghe di prodotti artigianali di qualità provenienti da tutta Italia.

"Desidero sottolineare due concetti che mi vengono in mente partecipando all’inaugurazione del mercato della Stazione Centrale di Milano e che rappresentano senza dubbio un abbinamento vincente: rigenerazione e riqualificazione urbana da una parte e qualità dall’altra". Così il presidente della Regione Lombardia ha dato il benvenuto al nuovo mercato presso la Stazione Centrale di Milano. Riqualificazione nella scia delle azioni della Regione - "Questo intervento – ha spiegato – consente di riqualificare una zona della città che era ‘abbandonata’. E va nella direzione dei tanti interventi che, come Regione, stiamo portando avanti in diversi luoghi del nostro territorio”. “Anche da qui, dal mercato della Stazione Centrale – ha detto inoltre il presidente – passa lo sviluppo futuro della Lombardia". La scelta dei prodotti di qualità - E poi il governatore ha sottolineato la scelta di puntare su prodotti di grande qualità. "È un altro modo concreto – ha spiegato – per fronteggiare i tanti attacchi che vengono fatti ai nostri prodotti con la diffusione di ‘falsi’ presenti in diverse parti del mondo".

