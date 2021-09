Corso sull'affido e sostegno tra famiglie

Dal 2008 i Servizi Affidi dell’ambito territoriale del castanese e del magentino organizzano annualmente un percorso informativo sul tema dell’affido e della prossimità familiare, una forma di accoglienza più 'leggera'.

Dal 2008 i Servizi Affidi dell’ambito territoriale del castanese e del magentino organizzano annualmente un percorso informativo sul tema dell’affido e della prossimità familiare, una forma di accoglienza più 'leggera'. Il percorso è aperto a famiglie e persone singole e offre un’occasione per conoscere da vicino il mondo dell’accoglienza a 360° e i suoi protagonisti, attraverso uno scambio interattivo tra i partecipanti e gli ospiti che interverranno. La modalità in presenza o da remoto verrà definita prima dell’avvio, in base alle disposizioni ministeriali vigenti. Qualora fosse possibile la modalità in presenza, il corso si terrà presso la sala Consiliare del Comune di Magenta, in via Fornaroli 30, dalle 20 alle 22 (gratuito). Per informazioni e iscrizioni contattare: Servizio Affidi ambito territoriale Castanese 346/726893 affidicastano [at] lagrandecasa [dot] it; Servizio Affidi ambito territoriale Magentino 320/4317502 affidi [at] servizipersona [dot] it

IL PROGRAMMA

Martedì 21 settembre - Tanti modi per accogliere...

Giovedì 30 settembre - Storie che si incontrano... bambini, ragazzi, famiglie e servizi.

Giovedì 7 ottobre - L’accoglienza raccontata.

Martedì 19 ottobre - La prossimità famigliare.

Giovedì 28 ottobre - La cornice dell’affido.

Giovedì 4 novembre - Le relazioni nell’affido.

