"Il mercato, nel nostro programma"

Mercato settimanale anche a Nosate. "Era tra i punti del nostro programma alle elezioni comunali del 2019", dice Stefania Paccagnella di 'Nosate Rinasce'.

"C'è interesse, allora, benché qualcuno faccia fatica o sostenga il contrario, in alcune proposte del nostro programma elettorale, tanto da riprenderle...". A dirlo è Stefania Paccagnella, attuale consigliere e capogruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio a Nosate per la lista 'Nosate Rinasce' (Lega e Centrodestra Nosate, appunto), commentando l'iniziativa del mercato settimanale che prenderà il via, proprio in paese, dal prossimo lunedì 6 settembre. "Era uno dei punti che avremmo voluto realizzare qualora nel 2019 fossimo stati eletti - spiega - Tra le varie attività che avevamo, infatti, messo in previsione per valorizzare il commercio cittadino, c'era questa. Siamo contenti che tale servizio, dunque, sarà attivato e fa piacere sapere che l'Amministrazione comunale prenda spunto anche dalle nostre idee. Un progetto al quale tenevamo e teniamo molto, perché da sempre siamo convinti che sia fondamentale creare opportunità e occasioni per la popolazione, in ottica presente e futura".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro