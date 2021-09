Alla Milano Design Week 2021 apre la prima mostra del design contadino con idee e progetti dal mondo delle campagne per arredare la propria casa.

Alla Milano Design Week 2021 apre la prima mostra del design contadino con idee e progetti dal mondo delle campagne per arredare la propria casa e decorare le proprie tavole con gusto e creatività, all’insegna della sostenibilità e della solidarietà. L’appuntamento è fissato per sabato 4 settembre, dalle 10, al mercato Campagna Amica di Porta Romana in via Friuli 10/A: dai cuscini di artigianato agricolo ideati per aiutare le neo mamme africane ai profumatori d’ambiente naturali fino agli esempi di food design con piatti artistici, centri tavola da mangiare e bottiglie preziose sono solo alcune delle proposte che saranno visibili a tutti i consumatori. Per l’occasione sarà anche inaugurata la prima maxi 'scultura green': un’installazione di 180 metri quadrati realizzata con legno recuperato, dedicata alla madre terra e ai frutti delle sue stagioni, che ricoprirà interamente la parete esterna del farmers’ market. Un’opera che completa il percorso di rigenerazione urbana del mercato agricolo di Porta Romana, che sorge in un’area un tempo adibita a carrozzeria poi ristrutturata e arredata con materiali di recupero, che oggi offre ai consumatori un luogo di incontro tra campagna e città dove fare spesa direttamente dai produttori agricoli. All’evento, insieme al presidente di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini, saranno presenti: Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, presidente e segretario generale di Coldiretti, Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Alessandro Rota, presidente Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza.

