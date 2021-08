Arresto cardiaco in strada: salvato

Due infermieri fuori servizio salvano la vita in strada a un 60enne in arresto cardiaco. L'uomo trasportato, poi, in ospedale, ce la farà.

"Commuove, ma nel contempo fa anche riflettere, quanto accaduto a Savigno, nel bolognese, dove un 65enne, in arresto cardiaco, è stato salvato da due infermieri non in servizio, che non hanno esitato un attimo a tentare di rianimarlo, grazie anche alla presenza di un defibrillatore in zona. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore e vivrà. Uno dei due non ci ha pensato due volte a lasciare le proprie bambine nelle mani di un passante per soccorrere il malcapitato. E’ sotto gli occhi di tutti l’elevata professionalità dei nostri infermieri, sempre più ricercati e ambiti da paesi europei che, non lo dimentichiamo, riservano loro trattamenti economici e prospettive di carriera che qui in Italia sono ancora pura utopia. Eppure non sono più solo la Germania, l'Inghilterra o il Lussemburgo che si contendono i nostri giovani laureati, perchè cominciano ora ad arrivare anche chiamate anche dal Nord Europa, vedi Norvegia. Dove ci dicono di infermieri che possono arrivare ad uno stipendio di 3 mila euro netti, con le spese dell’alloggio pagate per tutta la durata del loro contratto di lavoro". Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. "Ci umilia e ci rattrista il fatto che le nostre battaglie, le nostre lotte di piazza, debbano nascere soprattutto da una triste motivazione di fondo, e cioè che la politica non tiene nella doverosa considerazione la nostra competenza, la solidità del nostro percorso di studi che pure, contraddizione palese, essa asserisce di voler favorire e promuovere. La forza della nostra esperienza è capace di fare la differenza nei frangenti più delicati, a vantaggio della salute dei cittadini. Quello che è accaduto a Bologna non è un fatto casuale: nella quotidianità si verificano numerosi episodi di tal genere, che tuttavia non vengono raccontati e non finiscono sui giornali. Quanto accade rappresenta la prova tangibile di come sia fondamentale, per i nostri cittadini, di avere al proprio fianco professionalità come quelle degli infermieri italiani a presidio costante del loro benessere psico fisico. Stiamo parlando di persone in grado di salvare vite umane in ogni momento, con il proprio straordinario impegno. Insomma, dovrebbe risultare naturale fare tutto ciò che serve per per valorizzare la crescita contrattuale degli infermieri ed offrire loro uno stipendio più dignitoso".

