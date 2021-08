Rossoneri cuggionesi... allo stadio!

Il 'Milan Club Cuggiono' è tornato in prima fila a sostenere la propria squadra del cuore, direttamente allo stadio. E dal 6 settembre, ogni lunedì alle 21, riapre la sede in via San Martino.

Dopo quasi due anni di tifo da 'casa'... l'emozione di tornare sugli spalti. Anche il 'Milan Club Cuggiono' è tornato in prima fila a sostenere la propria squadra del cuore, direttamente allo stadio. Con l'apertura del campionato di calcio 2021/2022, lunedì sera allo stadio Marassi di Genova, c'era anche una delegazione di rossoneri cuggionesi, una rappresentanza dei tantissimi iscritti desiderosi di tornare al tifo da stadio. Certo, con 'green pass' e limitazioni di accesso, ma pur sempre con le emozioni di applaudire e incitare i propri idoli.

Il gruppo cuggionese, con circa 200 iscritti, ha riaperto la campagna tesseramento, nella speranza di un'annata ricca di emozioni (e goal!), così come di appuntamenti ed iniziative per tifare in amicizia, oltre alle numerose iniziative solidali a cui, in questi anni, ci ha abituato. Chi fosse interessato può contattare il 'Milan Club Cuggiono' alla mail milanclubcuggiono [at] gmail [dot] com o sulla pagina Facebook 'Milan Club Cuggiono'.

E dal 6 settembre, la sede in via San Martino 1/3 a Cuggiono, sarà aperta tutti i lunedì sera dalle ore 21.

