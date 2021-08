"Ancora una ZTL!"

“Come ultimo atto della sua amministrazione il sindaco Sala ha deciso di regalare ai milanesi l’ennesima ztl".

“Come ultimo atto della sua amministrazione il sindaco Sala ha deciso di regalare ai milanesi l’ennesima ztl. Non bastavano Area B, Area C e le mille altre zone a traffico limitato: a partire dal 1 settembre anche chi transita in via Ascanio Sforza sul Naviglio pavese in orario serale rischierà di prendere una bella multa” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Milano e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “A questa giunta - prosegue l’azzurro - non manca la coerenza. Fin dal primo giorno hanno spremuto i milanesi in tutti i modi possibili, aumentando le tasse locali e introducendo sempre più occhi elettronici. Il risultato di queste politiche scellerate - conclude - è una città sempre più inquinata, un traffico paralizzato e una mobilità assurda. Anziché tutelare cittadini e lavoratori, in questi anni la sinistra ha pensato a riempire le casse del Comune”.

