Una pista di mountain bike

Marco Ballarini: "Abbiamo approvato le linee di indirizzo per poter realizzare a Corbetta la prima pista "Pump Track" per mountain bike!"

Un'opera attesa da giovani e appassionati, una novità assoluta per il territorio che non potrà che far piacere ai tantissimi amanti del genere. Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, a poche settimane dalla chiusura del proprio primo mandato, ha dato un annuncio ormai atteso: " Durante l'ultima giunta del mio mandato da Sindaco abbiamo approvato le linee di indirizzo per poter realizzare a Corbetta la prima pista "Pump Track" per mountain bike!

Il progetto prevede già due tipologie di piste: una sarà dedicata ai bambini più piccoli e che stanno cominciando ad approcciare questo sport, mentre l'altra sarà utilizzata dai più "grandi" ed esperti della BMX.

Una peculiarità di cui siamo orgogliosi, è che questo progetto è COMPLETAMENTE GREEN: le piste saranno realizzate in cartone da stampanti 3D e ultimate con argilla e cemento 100% biodegradabile!

PS. Permettetemi di ringraziare di cuore i meravigliosi ragazzi del Blue Box Corbetta per questo spunto importante, da cui speriamo di poter realizzare un altro sogno per i nostri giovani!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro