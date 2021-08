LetterAltura 2021

Da domenica 19 a domenica 26 settembre Verbania ospiterà l'attesa quindicesima edizione del Festival Lago Maggiore LetterAltura.

Da domenica 19 a domenica 26 settembre Verbania ospiterà l'attesa quindicesima edizione del Festival Lago Maggiore LetterAltura. Una rassegna ancor più ricca, con oltre 60 appuntamenti e molte novità, tra cui il tema 2021: la bicicletta, con il suo sottotitolo “il corpo racconta, vive, pedala”.

Tema che l'Associazione ha deciso di iniziare a investigare grazie a quasi venti appuntamenti d'anteprima di Aspettando LetterAltura, il cui ricco programma è online – con attivo il sistema di prenotazione dei posti – su www.associazioneletteraltura.com, portale completamente rinnovato proprio quest'anno.

Aspettando LetterAltura si terrà in presenza nel pieno rispetto di tutte le normative previste per il contenimento del Covid-19, anche se – forti della positiva esperienza del 2020 – gli organizzatori hanno deciso di garantire laddove possibile la trasmissione in streaming di molti degli incontri sulla pagina Facebook www.facebook.com/letteraltura. Una scelta dettata certamente dal numero limitato di posti disponibili nelle varie sedi della rassegna, ma anche dalla volontà di allargare gli orizzonti, raggiungendo così una platea più ampia.

Saranno dunque moltissimi gli spunti che, fin dagli eventi di “Aspettando LetterAltura”, a cavallo tra agosto e settembre, guideranno il pubblico ad approfondire il tema scelto per questa edizione: incontri con autori, presentazioni di libri, ospiti e testimonianze dirette, film, escursioni e spettacoli.

IL PROGRAMMA DI ASPETTANDO LAGO MAGGIORE LETTERALTURA

Gli eventi che anticipano il cuore del festival partiranno il 25 agosto e si terranno in varie sedi a Verbania e nelle sue frazioni, per unire la città grazie a quasi venti incontri e spettacoli. Non solo, LetterAltura vuole allargare gli orizzonti e per questo si sposterà – rigorosamente in sella alle biciclette – anche in altre località del VCO, per unire idealmente il territorio attraverso le due ruote.

Aspettando LetterAltura verrà inaugurata alle ore 18 di mercoledì 25 agosto a Casa Ceretti con la presentazione del libro del giornalista sportivo Gianluca Trentini, Quando il giro. Alle ore 21 inizia il ciclo di proiezioni cinematografiche – tutte a Casa Ceretti – con La bicicletta verde diretto da Haifaa Al-Mansour. Sabato 28 agosto il festival prevede una biciclettata con ritrovo alle ore 13.40 presso il Tecnoparco, sede della Provincia del VCO, e partenza alle ore 14 per raggiungere il Teatro di Ornavasso dove alle ore 15 verrà tributato omaggio, tra filmati e interviste, all’ornavassese Elisa Longo Borghini e al suo collega verbanese Filippo Ganna. Si proseguirà per il Santuario della Madonna della Guardia dove si terrà la presentazione, alle ore 16, del volume Esercizi spirituali in bicicletta, di Domenico di Lorenzo. Chiuderà il pomeriggio, alle ore 17 al Santuario della Madonna del Boden, l'ex ciclista Gianbattista Baronchelli con la presentazione di Pedalando per il cielo. Fede, vittorie e sconfitte di un campione.

Domenica 29 agosto alle ore 11 a Cavandone, all'interno della ricca programmazione della rassegna “Il paese dei narratori” organizzata da Lampi sul teatro, un appuntamento speciale con Federica Molteni per narrare di Gino Bartali. Eroe silenzioso. Alle ore 18 ci si trasferirà a Torchiedo: Mila Brollo presenterà la sua Biciterapia. Un viaggio alla ricerca dell'equilibrio. Mercoledì 1 settembre si torna a Casa Ceretti, dove alle ore 18 Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista, accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo ultimo libro La discesa infinita, in un appuntamento in ricordo di Lorenzo Scandroglio; alle ore 21 nuova serata dedicata ai cinefili con la proiezione del film di Wang Xiao-shuai, Le biciclette di Pechino, vincitore del Gran premio della giuria alla 57a edizione del Festival di Berlino.

Sabato 4 settembre sarà Trobaso ad ospitare, alle ore 21, la proiezione del film documentario Free Solo – Sfida estrema, preceduto alle ore 18.30 dall'incontro con Fabio Copiatti, autore di Cicogna ultima Thule, dedicato alla piccola capitale del Parco Nazionale della Val Grande. Il giorno successivo, domenica 5 settembre, con partenza alle ore 9.30, sarà possibile addentrarsi a passo lento nell'area wilderness più vasta delle Alpi grazie all'escursione con partenza da Piancavallo, lungo il sentiero che collega il Monte Morissolo all'Alpe Colle. Nel pomeriggio di domenica 5 settembre all'Alpe Colle si terrà l'atteso convegno in ricordo di Erminio Ferrari, in collaborazione e presso la Libreria Spalavera: guidati dal coordinatore delle attività culturali dell'Associazione LetterAltura, Michele Airoldi, saranno Paolo Crosa Lenz, Bepi De Marzi, Stefano Guerra, Pieranna Margaroli, Gianmaria Ottolini, Matteo Terzaghi e Teresio Valsesia a ricordare il narratore, giornalista, editore e traduttore recentemente scomparso. Mercoledì 8 settembre a Casa Ceretti incontro alle ore 18 con l'archeologo Ausilio Priuli (evento realizzato in collaborazione con il Museo Archeologico di Mergozzo) che guiderà il pubblico alla scoperta dell'antropocentrismo nell'arte camuna; alle ore 21 la penultima pellicola della rassegna, Il ragazzo con la bicicletta, film premiato al Festival di Cannes e candidato ai Golden Globes.

Sabato 11 settembre il lungolago di Pallanza ospiterà dalle ore 18 un dialogo a più voci con gli autori della quinta antologia Delitti di lago, curata da Ambretta Sampietro. “Aspettando LetterAltura” si conclude mercoledì 15 settembre con un doppio appuntamento a Casa Ceretti: alle ore 18 il pubblico sarà accompagnato da uno dei più noti e qualificati critici cinematografici italiani, Bruno Fornara, alla scoperta del celebre film Totò al giro d'Italia. Alle ore 21 la chiusura con Giorno di festa del regista francese Jacques Tati, premiato al Festival di Venezia.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili (è richiesta la prenotazione del posto – dettagli su www.associazioneletteraltura.com). L'ingresso sarà regolato dalle norme governative per il contenimento del Covid-19 in vigore al momento dello svolgimento del Festival.

Il Festival LetterAltura è organizzato anche quest'anno grazie al contributo di Regione Piemonte, Comune di Verbania, Fondazione CRT e Fondazione Comunitaria del VCO.

Per maggiori informazioni: www.associazioneletteraltura.com – www.facebook.com/letteraltura

