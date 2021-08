Azienda Sociale Legnanese

Prendiamo atto ancora una volta, che il consigliere Brumana, esulando dall’ambito politico, ha espresso dichiarazioni inveritiere, fuorvianti e lesive della professionalità e dell’impegno di tutti i collaboratori di Azienda So.Le. Nonostante i nostri ripetuti inviti ad un tavolo di confronto e conoscenza della realtà aziendale, il consigliere Brumana ha sempre rifiutato questa possibilità. Non conoscendo l'Azienda è evidente che nemmeno conosca i servizi educativi, che già gestiamo da anni, con efficienza e con fattiva collaborazione con altre Amministrazioni Comunali del territorio (gestiamo l’assistenza educativa scolastica per 6 Comuni e gli Asili Nido di 3 Comuni, oltre a servizi di assistenza educativa domiciliare, pre, post scuola e centri estivi). Diffidiamo pertanto il consigliere dall’affermare il falso e dal denigrare il lavoro dei nostri dipendenti.

Desideriamo poi sottolineare e riaffermare l’assoluta trasversalità politica di Azienda So.Le che, dalla propria nascita, è sostenuta e partecipata da amministratori locali di qualsiasi schieramento politico.

DOTT. SERGIO MAZZINI Direttore Generale Azienda SO.Le.

DOTT.ssa DONATA NEBULONI – Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda SO.Le.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro