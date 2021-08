Taxi abusivi: "Più presenza di Polizia"

Dopo Linate, l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, si è recato all'aeroporto di Malpensa per fare il punto sulla campagna di comunicazione di Regione Lombardia contro i taxi abusivi.

Dopo Linate, l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, si è recato all'aeroporto di Malpensa per fare il punto sulla campagna di comunicazione di Regione Lombardia contro i taxi abusivi. "Così come ho incontrato il questore di Milano - ha detto l'assessore - avrò un momento di lavoro con Questore e Prefetto di Varese. L'obiettivo è aumentare la presenza della Polizia di Stato. Invito i sindaci dei territori interessati ad aumentare i controlli a Malpensa attraverso i servizi di Polizia locale". "I tassisti regolari - ha concluso De Corato - hanno accusato perdite enormi a causa del Coronavirus e gli irregolari sono una ulteriore mazzata ad un'attività in fortissima crisi. La nostra campagna, fatta di volantini, manifesti, anche sui social, sta andando bene. Segno di attenzione maggiore di tutti".

