Incendi: la Lombardia in aiuto in Calabria

"Emergenza incendi in Calabria. Sono iniziate le operazioni della colonna regionale lombarda delle Protezione Civile, reparto Anti Incendio Boschivo. Volontari e mezzi hanno già effettuato diversi interventi". Così, in un post sulla sua pagina Facebook, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "In Calabria, come in Sicilia e in Sardegna - aggiunge il Governatore - da giorni si lotta incessantemente contro il fuoco. Ciò che fa più rabbia è la consapevolezza che molti dei roghi sono di natura dolosa o causati da disattenzioni".

