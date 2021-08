Riapre il centro prelievi di Cajello

Chiuso durante la pandemia, riapre il 31 agosto il centro prelievi del rione gallaratese Cajello, in via Maroncelli 2.

Chiuso durante la pandemia, riapre il 31 agosto il centro prelievi del rione gallaratese Cajello, in via Maroncelli 2. La ripresa dell’attività si inserisce all’interno del progetto di rigenerazione urbana dell’Amministrazione comunale GROW29, finanziato da Regione Lombardia, diventando una vera e propria struttura di integrazione sociosanitaria a servizio del rione. Sarà, quindi, la collaborazione tra ASST Valle Olona, 3SG e Amministrazione comunale a far ripartire i servizi come primo step della futura “Casa di Comunità”, punto di riferimento per la popolazione perché luogo dove il cittadino potrà trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie, con il fine di garantire la promozione della salute. Un servizio di prossimità che offrirà un punto prelievi a partire dal 31 agosto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 7.30 alle 9.30, ma sarà prossimamente anche sede di erogazione per la scelta o la revoca del medico di Medicina generale o del pediatra. Afferma il direttore sociosanitario Asst Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua: “La riattivazione di questo punto prelievi è un altro esempio di voglia di ripresa delle attività rivolte alla popolazione. La sede di Cajello, in condivisione con 3SG Azienda speciale del Comune di Gallarate, rientra a pieno titolo nella strategia di incremento di offerta territoriale che questa ASST sta sempre più organizzando, in linea con le modifiche regionali della rete territoriale. Infatti prevediamo che la struttura possa diventare una delle Case di Comunità dove il cittadino potrà trovare risposta ai propri bisogni”. Soddisfazione anche da parte del presidente di 3SG, dottor Giacomo Peroni: “Manteniamo così un servizio svolto da anni in collaborazione con l’Associazione anziani e ci auguriamo possa avere a breve un incremento nell’erogazione di servizi socio sanitari in accordo con la Dirigenza dell’Asst Valle Olona”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro