Offerte di lavoro: boom in Lombardia

Con la primavera 2021 è ripartita in Italia la richiesta di lavoratori nei settori del turismo e della ristorazione. Boom in Lombardia.

Con la primavera 2021 è ripartita in Italia la richiesta di lavoratori nei settori del turismo e della ristorazione, dopo i mesi di profonda difficoltà che hanno affrontato questi comparti a causa di lockdown e restrizioni per far fronte alla pandemia da Covid-19. Sulla piattaforma per la ricerca di lavoro online InfoJobs nel periodo aprile-giugno 2021 sono stati pubblicate quasi 4.500 offerte di lavoro nei campi del turismo e della ristorazione, un dato che rappresenta un aumento del 97% in confronto allo stesso periodo nel 2020. Si tratta di un segnale di forte di ripartenza, in concomitanza con l’allentamento delle misure restrittive e il proseguimento della campagna vaccinale. Le proposte di lavoro arrivano un po’ da tutta Italia ma va rilevato che la Lombardia si piazza prima in classifica, confermando il suo ruolo di locomotiva per l’economia italiana. La Lombardia infatti ha totalizzato il 41% di tutte le offerte pubblicate su InfoJobs nel periodo aprile-giugno 2021 per i settori turismo e ristorazione. Turismo che vuol dire spiagge e non solo: dall’analisi effettuata la ripresa inizia proprio dalle città d’arte presenti da Nord a Sud della Penisola, infatti qui si trova il 29% delle offerte di lavoro nel periodo di riferimento. Come la Lombardia anche Milano, con la sua provincia, guida la sua classifica ed è prima tra le città d’arte per offerte di lavoro, precedendo Venezia, Roma, Firenze, Napoli e Palermo. Le figure più richieste a livello generale sono: Addetti alle pulizie, al primo posto della classifica anche a seguito delle normative stringenti in termini di pulizia e sanificazione portate dal 2020. Scorrendo la top 10 fanno seguito al secondo e terzo posto il Cameriere e il Barista, posizioni spesso ambite sia dai giovani che cercano la loro occasione post studio per unire divertimento e passione, ma anche da veri professionisti del settore che costruiscono la loro carriera spostandosi ogni stagione. La competenza trasversale più richiesta è la conoscenza della lingua inglese: soprattutto per i baristi (requisito presente nel 18,6% degli annunci in piattaforma) e camerieri (nel 34,7% degli annunci).

