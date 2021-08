Salva una donna in volo

Il dottor Germano Di Credico, primario della cardiochirurgia di Legnano, tra i medici che hanno salvato una donna sul volo Pescara - Palermo

La loro presenza è stata provvidenziale, perchè se non vi fosse stato il loro intervento immediato probabilmente ben poco si poteva fare. Sono cinque i medici che sull’aereo di Volotea, giunto a Palermo da Pescara, hanno soccorso una passeggera, colpita da arresto cardiaco, e l’hanno rianimata. Dopo l’atterraggio, la donna, è stata trasferita in ospedale. Tra i medici, il dottor Germano Di Credico, primario della cardiochirurgia di Legnano.

“L’aeroporto di Palermo ringrazia i cinque medici (angeli) – così la dichiarazione della Gesap, la società che gestisce lo scalo, alla agenzia Ansa – per il pronto intervento effettuato in volo e l’equipaggio”. Dei cinque medici è stato reso noto il nome di quattro: Francesco Giardinelli, Antonio Cavataio, Barbara De Curtis e appunto Germano Di Credico.

Il primario legnanese è tra le eccellenze della sanità lombarda. Proprio di recente, l’ospedale cittadino in cui svolge la sua attività, su indicazione della Regione, è diventato uno dei 13 centri hub cardiovascolari e inserito tra i 4 centri cardiochirurgici principali della Lombardia.

