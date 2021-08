'Taxi abusivo? No, grazie!'

E' partita dagli aeroporti di Linate e Malpensa la campagna di comunicazione di Regione Lombardia finalizzata a contrastare il fenomeno dell'abusivismo dei taxi. L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello scalo milanese incontrando anche i vertici della Sea. "Ho voluto fortemente questa campagna che sarà estesa anche agli altri scali lombardi e alle stazioni ferroviarie principali (a Milano in Centrale, Porta Garibaldi e Cadorna) - ha sottolineato De Corato - poiché il numero di abusivi è allarmante e si è accentuato durante il Covid. Fenomeno che contrasteremo con ogni mezzo". L'assessore ha ricordato di aver incontrato recentemente il questore di Milano Giuseppe Petronzi assieme ai rappresentanti sindacali dei tassisti: "Un incontro molto positivo - ha evidenziato l'assessore regionale alla Sicurezza - L'impegno delle forze dell'ordine ci è stato garantito. Il contrasto all'abusivismo deve essere effettuato costantemente. Per questo ringrazio il questore di Milano e tutti gli operatori che quotidianamente presidiano queste aree a tutela dei cittadini e dei tassisti regolari".

