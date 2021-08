Sanità: tavolo rinnovo CCNL

Insediato a Roma presso l'A.Ra.N (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) il tavolo contrattuale per il rinnovo del CCNL del comparto Sanità.

Insediato a Roma presso l'A.Ra.N (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) il tavolo contrattuale per il rinnovo del CCNL del comparto Sanità, così come richiesto dal Comitato di Settore Regioni-Sanità. "Considero questa riunione molto importante per due ragioni" ha commentato Davide Caparini, assessore a Bilancio e Finanze della Regione Lombardia e presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità. "La prima - ha spiegato - consiste nella necessità di dare risposte e riconoscimenti agli operatori sanitari che sono stati coinvolti in maniera rilevante nelle azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19". "La seconda - ha proseguito - sta nel fatto che è significativo l'avvio di questa discussione prima della pausa estiva così come richiesto dal Comitato di Settore Regioni-Sanità all'A.Ra.N, dopo il parere reso dal Governo sull'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 che ha recepito anche gli obiettivi previsti dal Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale". L'assessore Caparini, dopo aver augurato buon lavoro al presidente dell'A.Ra.N Antonio Naddeo, ai suoi collaboratori e alle organizzazioni sindacali, ha auspicato che "alla ripresa, dopo la pausa estiva, si possano iniziare a dare le prime risposte ad un comparto così rilevante in cui sono impegnati più di 500.000 lavoratori".

