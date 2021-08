Da Regione Lombardia, grazie alle risorse dell'assestamento di bilancio, i fondi, per i capoluoghi di provincia per attuare il progetto della 'Movida amica'.

Da Regione Lombardia, grazie alle risorse dell'assestamento di bilancio, i fondi, per i capoluoghi di provincia per attuare il progetto della 'Movida amica'. "Abbiamo stanziato 150.000 euro - afferma l'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato - per finanziare gli straordinari delle Polizie locali della città capoluogo di provincia che vorranno impegnarsi in servizi di controllo notturno nei luoghi della movida". "Le zone dell'aggregazione notturna - continua l'assessore - rappresentano un valore aggiunto per molte città lombarde, per questo abbiamo deciso di intervenire a supporto dei sindaci". "La vivibilità di una zona - aggiunge De Corato - genera ricadute positive anche per i commercianti e i residenti: il controllo del territorio è una condizione imprescindibile per ogni città".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro