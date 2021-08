Musica alla scuola 'Tarra'

Voglia di musica. Per creare, sognare, rinascere. Alcuni locali della scuola 'Tarra' si apprestano a essere adibiti a sala prove per i giovani che vogliano suonare e crescere insieme a braccetto con le dodici note tra una tastiera, una chitarra e una batteria.

Voglia di musica. Per creare, sognare, rinascere. Alcuni locali della scuola 'Tarra' si apprestano a essere adibiti a sala prove per i giovani che vogliano suonare e crescere insieme a braccetto con le dodici note tra una tastiera, una chitarra e una batteria. A occuparsi della gestione sarà l'associazione 'Never Nemo - la libreria che non c'è', che ha fatto pervenire a suo tempo un progetto in questo senso all'amministrazione comunale di Busto Garolfo. Intento comune alle due realtà attraverso questa iniziativa è "Favorire attività di promozione del linguaggio musicale - si legge nella delibera - che perseguano gli obiettivi di far partecipare attivamente i giovani e sviluppare la creatività, in particolare della popolazione giovanile, dando spazio all'espressività, ai talenti e all'abilità". I locali saranno concessi a uso gratuito. Chi voglia, quindi, fare musica, ma è spesso in difficoltà a reperire spazi per poter assecondare la sua passione può quindi beneficiare, sotto il cielo di Busto, di una nuova opportunità.

