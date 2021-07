Sanità: "Diminuzione liste attesa"

Durante la conferenza stampa svoltasi in Regione per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Lombardia, la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, ha posto l'accento sugli obiettivi di eccellenza della sanità Lombarda per quello che riguarda le prestazioni extra Covid.

Durante la conferenza stampa svoltasi in Regione per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Lombardia, la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, ha posto l'accento sugli obiettivi di eccellenza della sanità Lombarda per quello che riguarda le prestazioni extra Covid. "Puntiamo alla ripresa delle prestazioni sanitarie, calate del 9,1% a causa del Covid", ha spiegato Letizia Moratti. "Anche in questo caso - ha detto - siamo tra le regioni migliori d'Italia, alcune hanno registrato un calo del 20%, ma vogliamo fare di più. Minori ricoveri in ospedale e in terapia intensiva ci permettono di elaborare un piano di ripresa delle prestazioni per il secondo semestre 2021". "Lunedì - ha aggiunto la vicepresidente - porteremo in giunta uno stanziamento di 100 milioni di euro equamente suddiviso tra strutture pubbliche e private, per favorire la ripresa delle prestazioni e ridurre i tempi di attesa. Nel pubblico vogliamo garantire a parità di risorse il 100% delle prestazioni sul secondo semestre 2019, con 10.000 interventi in più, 100.000 esami radiologici in più, 10.000 esami di endoscopia in più; con il rispetto dei tempi d'attesa superiore al 90% entro il 2022 per l'oncologia ed entro il 2023 per le altre discipline".

