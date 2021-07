Costruiamo un razzo

Pronti a mettervi all'opera? E, allora, l'appuntamento è questo sabato (31 luglio) a Volandia, dove tutti i bambini, dalle 19 alle 21, potranno costruire un razzo utilizzando semplici materiali di riciclo. L'attività è completamente gratuita ed ogni bimbo potrà portare a casa il razzo come ricordo del museo. Inoltre solo per questo sabato l'area recentemente inaugurata dell'esposizione Bertone sarà visitabile anche la sera.

