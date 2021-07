Rosso Cavallino per l'Italia

Non solo l'azzurro, ma adesso anche il rosso. E non solo il Giappone, bensì pure l'Ungheria. La Scuderia Ferraria, infatti, a fianco dell'Italia alle Olimpiadi.

Non solo l'azzurro, ma adesso anche il rosso. E non solo il Giappone, bensì pure l'Ungheria. La Scuderia Ferraria, infatti, a fianco dell'Italia alle Olimpiadi. Già, perché in occasione del Gran Premio, appunto, di Ungheria le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz sfoggeranno uno sticker dedicato alla squadra Olimpica impegnata in Giappone. “Buona fortuna Italia Team a Tokyo 2020! Sosteniamo tutti i nostri atleti da lontano”, il messaggio rilanciato sui social da Maranello. Una passione comune per lo sport che dal Cavallino scalda i motori e spinge gli atleti italiani nell'impegno a cinque cerchi.

