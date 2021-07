Campione sotto rete

Riconoscimento a Francesco Amato, che si è recentemente aggiudicato il primo posto ai Campionati Italiani di Pallavolo Maschile FSSI - Federazione Sport Sordi Italia.

Un riconoscimento a un corbettese d’eccellenza, che dimostra quanto lo sport possa andare oltre i limiti: è quello conferito dal sindaco Marco Ballarini al giovane Francesco Amato, che si è recentemente aggiudicato il primo posto ai Campionati Italiani di Pallavolo Maschile FSSI - Federazione Sport Sordi Italia. “Una notizia davvero straordinaria e che ha colpito tutti noi con grande gioia: così come la sua convocazione per i Mondiali da parte della Nazionale Italiana Maschile Pallavolo Sordi. Per questo, a nome di tutta l'Amministrazione, ho voluto conferirgli un encomio di merito, per gli straordinari traguardi sportivi e umani raggiunti attraverso la pallavolo maschile a livello nazionale e mondiale, oltrepassando le barriere dei limiti e dimostrando che lo sport non ha confini. Sei un vero esempio per tutta la nostra comunità, gettando il cuore oltre i limiti e gli ostacoli hai dato lustro a Corbetta”.

