Pellegrini: "La fine del viaggio"

La 'divina', la 'regina delle acque' saluta le gare. L'ultimo atto a Tokyo, alla sua quinta Olimpiade. "E' stato un bellissimo viaggio. Tanti ricordi ed emozioni".

L'emozione che, inevitabilmente, fa capolino sul volto. Gli occhi lucidi e nella testa e nel cuore le tante, tantissime immagini e i ricordi che si mischiano assieme. Perché questo non è, e non potrebbe mai essere, un giorno come tutti gli altri. E' il momento, infatti, dei saluti per la ‘regina delle acque’, la ‘divina’ Federica Pellegrini. L'ultima tappa, insomma, di quello che ha definito "Un bel viaggio". Giù il sipario di un percorso fatto di straordinari successi, grandi risultati e riconoscimenti unici e indimenticabili. Lei, la nuotatrice italiana capace di regalarsi e ragalare ai tifosi ed appassionati, ma più in generale all'Italia ed al mondo intero, fantastiche soddisfazioni. Lei che "appende custome e cuffia al chiodo", scegliendo uno dei palcoscenici più importanti, l’Olimpiade, la quinta alla quale ha preso parte, con tanto anche di quinta finale conquistata. "Sono contenta del percorso che abbiamo fatto negli anni io e il mio staff - sono state le parole della Pellegrini da Tokyo - Abbiamo lavorato davvero molto e per un atleta è la cosa che conta maggiormente. E' stato tutto bello, anche mentre nuotavo, durante quest'ultima finale, non si vedeva ma sorridevo. Era il momento giusto per me, mi hanno detto che certe cose si capiscono, come accendere e spegnere la luce. Al nuoto ho dato e ricevuto tutto quello che potevo".

