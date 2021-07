Monopattini: 562 incidenti in un anno

"Nel prossimo mese di settembre proporrò una legge regionale che tuteli cittadini e gli utilizzatori dei monopattini - dice l'assessore Riccardo De Corato".

"Nel prossimo mese di settembre proporrò una legge regionale che tuteli cittadini e gli utilizzatori dei monopattini. L'ennesimo incidente grave a Milano, dimostra, ancora una volta, che diventa urgente un intervento normativo". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando il sinistro delle scorse ore a San Bibila. REGOLAMENTARE IL SETTORE - "Da tempo - aggiunge l'assessore - sostengo quanto questi mezzi, se utilizzati senza criterio, possano essere pericolosi, tanto per gli utilizzatori, quanto per gli altri utenti della strada e l'elevato numero di sinistri, la cui crescita non sembra destinata ad arrestarsi, lo testimonia. Una legge che regolamenti il settore diventa fondamentale". CASCO, ASSICURAZIONE E TARGA - "Penso, in primis - aggiunge De Corato - all'introduzione dell'obbligatorietà del casco, alla necessità di prevedere l'apposizione di una targa sui veicoli in modo da renderli identificabili e consentano la stipula di un'assicurazione che tuteli sia gli utilizzatori che eventuali altri soggetti coinvolti nei sinistri e all'autorizzarne l'uso solo ai maggiorenni. Da valutare, inoltre, attentamente se non sia il caso di pensare anche ad un mini-patentino, per essere certi che chi lo usa sia a conoscenza almeno delle norme base del codice della strada (quelle relative alla circolazione). DA GIUGNO 2020 562 INCIDENTI RILEVATI DA AREU - "Da giugno 2020 - evidenzia l'assessore regionale alla Sicurezza - momento in cui l'utilizzo di questi mezzi sulle nostre strade è stato autorizzato, gli incidenti sono stati tantissimi. Basti pensare che Areu è intervenuta, per la sola città di Milano, ben 562 volte. Nella sola giornata di ieri, ad esempio, gli incidenti sono stati addirittura 5".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro