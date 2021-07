Quale destino per i quattro dipendenti Ansor?

Quale destino per i quattro dipendenti dell'Ansor lasciati a casa? Si aprono spiragli? Il tema è sbarcato anche sui banchi del consiglio comunale.

Quale destino per i quattro dipendenti dell'Ansor lasciati a casa? Si aprono spiragli? Il tema è sbarcato anche sui banchi del consiglio comunale dove il sindaco Roberto Colombo ha fatto il punto della situazione. "L'Ansor - ha detto - ha confermato di voler ridurre da nove a cinque il numero dei dipendenti, ma ha preannunciato un piano di pagamento per i quattro in ordine a diversi adempimenti, preavviso, Tfr e ferie". Ma a questo aspetto se ne intreccia un altro: "La società - ha proseguito Colombo - si è presa un impegno morale per il quale, se le condizioni lo permetteranno, i quattro lavoratori ora lasciati a casa avranno la precedenza nell'assunzione". Per i quattro ex dipendenti si prospetta adesso il sostegno degli ammortizzatori sociali tra cui il Nuovo assegno sociale per l'impiego dell'Inps.

