Warning regionale: Legnano pronto

Ancora un violentissimo nubifragio sulla Lombardia, stamane sul comasco, e parte il 'warning regionale' per gestire eventuali feriti. Anche l'Ospedale di Legnano si è organizzato.

In situazione di particolare criticità gli Ospedali lombardi si predispongono per fare 'squadra'. Ed è quello che è successo anche oggi, verso l'ora di pranzo, quando dall'Assessorato alla sanità lombardo è partito un 'warning regionale' per l'ingente alluvione che ha colpito, anche oggi, la zona di Como.

Parliamo ancora del devastante temporale che si è abbattuto in queste ore su tutto il territorio comasco, decine di segnalazioni. Le ultime arrivano da Ponte Chiasso dove i residenti raccontano, e documentano, una situazione difficilissima. Piccoli smottamenti, cascate in casa e, in diversi casi, totale assenza di servizio elettrico.

Ecco allora che gli ospedali più prossimi all'area colpita vengono pre-allertati per la 'maxi-emergenza': i reparti di primo soccorso vengono, nei limiti del possibile, liberati per far posto ad eventuali feriti. Ecco che allora il Pronto Soccorso legnanese e i reparti più prossimi sono stati organizzati, spostando pazienti in altri reparti o dimettendone, così da essere pronti al bisogno.

