Tutela e risanamento laghi

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, finanzia, attraverso il Piano Lombardia, 65 interventi, di tutela e risanamento delle acque lacustri. Definite anche le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse. La dotazione finanziaria è di 16.081.948 euro suddivisa per linea di finanziamento. In alcuni casi vi è il co-finanziamento di Province, Autorità di bacino lacuale, Comuni, Enti gestori aree protette beneficiarie dei contributi. Queste le aree di intervento: recupero sponde/disinquinamento laghi: 11.076.934,98 euro; battelli spazzini: 3.194.645,80 euro; interventi laghi/biodiversità: 1.810.367,05 euro. FONDO PER LA RIOPRESA ECONOMICA - "Regione Lombardia come è noto - ha spiegato Raffaele Cattaneo - si è dotata di un Fondo interventi per la ripresa economica, istituito con la legge regionale del 4 maggio 2020. Questo deposito si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia derivanti dall'emergenza Covid-19. In particolare ci ha consentito di promuovere il recupero delle sponde dei nostri laghi, conservarne la biodiversità e disinquinarli anche con l'utilizzo di battelli spazzini. Regione Lombardia in questo ambito si sta infatti impegnando con estrema convinzione e importanti risorse".

